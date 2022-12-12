اليابان وكوريا الجنوبية تُهددان مشاركة الهلال في مونديال الأندية

دوري أبطال آسيا لم ينته بعد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن ناديي أوراوا ريد دياموندز الياباني وبوهانج الكوري الجنوبي يُهددان مشاركة الهلال في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية التي لم يُحدد مكانها وموعدها بعد.

كان الإعلامي وليد الفراج قد قال الأسبوع الماضي أن مونديال الأندية سيُقام في فبراير القادم، مشيرًا إلى أن الاتحاد الآسيوي ونظرًا لعدم اكتمال النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا استقر على ترشيح حامل اللقب الهلال لتمثيل القارة في البطولة.

الرياضية أكدت أن أوراوا أرسل للاتحاد الآسيوي معترضًا ومطالبًا بالتواجد في مونديال الأندية نظرًا لأنه حجز مقعده بالفعل في نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا بتأهله عن مسر شرق القارة.

من جانبه، يرى بوهانج أنه الأحق بالتواجد كونه وصيف النسخة الأخيرة ولأن الفريق السعودي نال فرصته باللعب في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الإمارات مطلع العام الجاري.

يُذكر أن الهلال نجح في المرور إلى المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022، حيث سيُواجه شباب الأهلي الإماراتي في فبراير المقبل.