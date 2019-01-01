فيربيك: اليابان استحقت الفوز على عُمان

المدرب الهولندي يتحث عقب الخسارة الجديدة في كأس آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال بيم فيربيك المدير الفني لمنتخب عُمان أن المنتخب الياباني استحق الفوز في المبارة التي جمعت الطرفين ضمن بطولة كأس آسيا 2019.

وفاز المنتخب الياباني بهدف دون رد أحرزه كينجي هاراجوتشي من ركلة جزاء شكك لاعبو المنتخب العُماني في صحتها، كما طالبوا باحتساب ركلة جزاء لصالحهم لكن دون أن يجدوا آذانًا صاغية من الحكم.

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وسار المدرب الهولندي في اتجاه تصريحات لاعبيه، محملًا الحكم مسؤولية الخسارة، إذ قال "قدمنا أداءً جيدًا أمام اليابان، خاصة في الربع ساعة الأخير من اللقاء، كان لنا ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب، لكننا نحترم قرارات الحكام".

"المنتخب الياباني استحق الفوز بكل تأكيد، سنحاول استعادة الثقة وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة. نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ستلعب دورًا مهمًا في بناء جيل قوي مستقبلًا".

وستُواجه عُمان منتخب تركمنستان في المباراة القادمة والأخيرة في دور المجموعات، وتبدو فرص تأهلها للدور القادم ضعيفة جدًا.