اليابان تعتذر عن عدم استضافة كأس العالم للأندية

تعرف على الدولة المرشحة لاستضافة مونديال الأندية

اعتذرت اليابان عن عدم استضافة بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر له ديسمبر المقبل، بسبب معاناتها لانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، ليتم دراسة إقامة البطولة في دولة أخرى.

وكان مقررًا أن يتم الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس دولة اليابان، بإقامة بطولة كأس العالم للأندية على أراضيها، ولكن ارتفاع حالات الإصابة، وحضور عدد محدود من الجماهير في المدرجات، دفعها لاتخاذ قرار بعدم الاستضافة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان يأمل في أن تُدخل البطولة نسبة كبيرة من العوائد، وذلك من حضور المباريات الخاصة بالمونديال، خاصة النهائي الذي تم التوقع بأنه سيحضره 60 ألف مشجع على ملعب يوكوهاما، ولكن قيود فيروس كورونا تسبب في تقليل الحضور.

يأتي اعتذار اليابان عن كأس العالم للأندية، بعد الاعتذار عن استضافة كونجرس الفيفا، كما تم إلغاء مباراة ودية مع إنجلترا أيضًا، وذلك بسبب قيود فيروس كورونا.

وتعد قطر هي الدولة الأقرب لاستضافة كأس العالم للأندية 2021، بعد أن استضافة آخر نسختين من المونديال، حيث أقيمت الأخيرة في وقت متأخر، وتوج بها نادي بايرن ميونخ الألماني.

وكالة "كيودو" اليابانية، أكدت على أن الاتحاد الياباني لكرة القدم، اتخذ هذا القرار، بسبب القيود الناجمة عن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا، حيث يجرى الآن محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص هذا الأمر.

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ولايزال حتى الآن مصير إقامة البطولة في دولة أخرى غير محدد، حيث سيتم تحديد مكانها وموعدها، بعد أن كان مقررًا لها أن تقام في اليابان خلال شهر ديسمبر القادم.

الاتحاد الدولي "فيفا" كان قد اتخذ قرارًا بإقامة البطولة في الصين بمشاركة 24 فريقًا خلال الصيف الحالي، ولكن تم التراجع عن القرار، واعتماد الشكل القديم للبطولة بمشاركة 7 فرق.