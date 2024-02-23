الولايات المتحدة الأمريكية تحتضن وديات الأرجنتين بعد طرد ميسي من الصين!

تغيير خطط المنتخب الأرجنتيني من أجل ميسي...

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن استضافة الولايات المتحدة الأمريكية، لمباراتي منتخب الأرجنتين، الودية خلال التوقف الدولي لشهر مارس القادم، بعد الغاء معسكر الصين.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الأرجنتيني، مباراتين وديتين أمام نيجيريا، وكوت ديفوار، خلال شهر مارس القادم، في إطار الجولة الآسيوية للتانجو، ولكن قررت الصين التي ستستضيف المباراتين الغائهما.

وشهدت الفترة الماضية تراجع كبيرة لشعبية ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني في الصين، بعد عدم مشاركته مع فريقه إنتر ميامي في مباراة نجوم هونج الودية مطلع فبراير الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان من المقرر أن يلعب ميسي، مع إنتر ميامي في مباراة ودية مع نجوم هونج كونج، وسط احتفاء شعبي كبير، ولكنه تحول إلى غضب وهتاف ضد اللاعب بعد عدم مشاركته في اللقاء، وقرر بعد ذلك الاتحاد الصيني لكرة القدم الغاء المباراتين الوديتين للأرجنتين.

ومن جانبه كشف الاتحاد الأرجنتيني، عن الدولة الجديدة التي ستستضيف جولة أبطال العالم 2022، في شهر مارس القادم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، إذ سيلعب التانجو أمام السلفادور يوم 22 مارس، ثم أمام نيجيريا يوم 26 من الشهر ذاته.