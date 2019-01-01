الوكرة القطري ينفي بيع برونو أوفيني للاتحاد

تعمل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي حاليًا بكل قوة على دعم الفريق خلال الميركاتو الشتوي المُقبل

كشف نايف الخاطر رئيس جهاز الكرة بنادي الوكرة القطري حقيقة الأنباء التي تحدثت عن توصل نادي الاتحاد إلى اتفاق من أجل التعاقد مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار الخاطر في تصريحات صحفية إلى أن اللاعب يتدرب مع الفريق بشكل يومي، استعداداً لمواجهة السد مساء الخميس المقبل، في افتتاح منافسات القسم الثاني من بطولة دوري نجوم قطر.

وأكد الخاطر في تصريحاته أن اللاعب مرتبط بعقد مع نادي الوكرة حتى نهاية الموسم الجاري 2019\2020، وحتى الآن فاللاعب باقٍ في الفريق.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن إدارة نادي الاتحاد السعودي حسمت موقفها بشأن انضمام برونو للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولفت الخاطر إلى أن اللاعب مرتبط بعقد رسمي مع نادي الوكرة حتى نهاية الموسم.

ويمتلك أوفيني تجربة كبيرة بالدوري السعودي وبالتحديد مع نادي النصر، وكان اللاعب البرازيلي قد لعب دورًا حاسمًا في فوز الفريق ببطولة الدوري الموسم الماضي 2018\2019.

وتعمل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي حاليًا بكل قوة على دعم الفريق خلال الميركاتو الشتوي المُقبل من أجل محاولة إعادة الفريق إلى مكانه الصحيح.

ومن المنتظر أن تعمل إدارة النادي السعودي خلال الأيام المُقبلة على إنهاء صفقة المدافع الأجنبي الذي تنوي ضمه لتعزيز الصفوق الخلفية للفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.