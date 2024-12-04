الوقاية خير من العلاج.. ريال مدريد يلجأ لمنقذة كارباخال بتعاقد رسمي

ماذا فعلت؟

تعاقد نادي ريال مدريد مع أخصائية التغذية إيتزيار جونزاليس دي أريبا، في محاولة لحل أزمة الإصابات المتكررة في الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن (إيتزيار) أخصائية تغذية مرموقة، كما أنها متخصصة في علم وظائف الأعضاء والوقاية من الإصابات، وسبق وساعدت داني كارباخال، لاعب ريال مدريد على تجاوز إصاباته.

وأضافت: "ريال مدريد لجأ إلى أخصائية التغذية، على أمل تحسين الحالة البدنية للاعبين، وتقليل الإصابات العضلية، اعتمادًا علي فلسفة وقائية وليست علاجية".

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وسوف تعمل (إيتزيار) بتنسيق كامل مع أنطونيو بينتوس، المسؤول عن الإعداد البدني في ريال مدريد، لضمان تكامل العلاج في كلا المجالين، ما يؤدي لنتائج جيدة.

وتتمتع إيتزيار بخبرة واسعة في مجال العلاج الطبيعي والتغذية، كما درست الكيمياء الحيوية والمناعة التغذوية والعلاج التجديدي والجينوم الغذائي.

وأوضحت الصحيفة أن "جونزاليس ابتكرت مفهومًا ثوريًا غيّر تغذية العديد من لاعبي كرة القدم، حيث أسهمت أنظمتها، التي لا غنى فيها عن البروكلي، في تحسين عضلات العديد من اللاعبين وتعافيهم من الإصابات، على غرار داني كارباخال".