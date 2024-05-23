المدرب الأرجنتيني يدرس الخيارات المتاحة أمامه

أعلن تشيلسي مؤخرًا عن إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ولكن المؤشرات الحالية تؤكد أنه لن يواجه صعوبة في إيجاد وظيفة جديدة.

رحيل بوتشيتينو تسبب في حالة من الصدمة لدى عشاق البلوز، لأن الفريق الذي خرج بموسم صفري دون أي بطولة، تحسن مستواه في الأسابيع الأخيرة وأنهى الدوري الإنجليزي في المركز السادس، بعدما قضى جولات عديدة في النصف الثاني من جدول الترتيب.

صحيفة "تيليجراف" قالت إن المدرب الأرجنتيني يفكر حاليًا في خطوته التالية، حيث يطمح في تدريب منتخب إنجلترا بحالة رحيل المدرب الحالي جاريث ساوثجيت بعد انتهاء يورو 2024.

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وأشارت أيضًا إلى أنه مهتم بفكرة العمل في مانشستر يونايتد، ولكن إنجلترا تبدو بمثابة الخيار المثالي له، لأنه سبق أن صرح عن حلمه بخصوص تولي هذا المنصب.

وتعتبر فرصة تدريبه ليونايتد قوية كذلك، بسبب الأنباء المنتشرة حول قيام الشياطين الحمر بإقالة الهولندي إريك تين هاج، مهما كانت نتيجة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن بوتشيتينو ارتبط كذلك بالانتقال إلى دوري روشن السعودي لتدريب الاتحاد، ولكنه يفضل دراسة جميع الخيارات المتاحة أمامه قبل اتخاذ الخطوة القادمة.