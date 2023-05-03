"الوضع يزداد سوءًا في منزلي" زوجة مدافع تشيلسي تشكو تدهور مستوى الفريق

لا تجد جماهير تشيلسي وحدها صعوبة في تقبل وضع فريقها الحالي؛ فإيزابيل سيلفا زوجة مدافع الفريق تياجو سيلفا كذلك لا يعجبها الوضع والحالة التي يعيشها زوجها بسبب ما يحدث للنادي.
وكان تشيلسي قد خسر، أمس الثلاثاء، من آرسنال 3-1 في الدوري الإنجليزي؛ لتكون الخسارة السادسة للمدرب الجديد فرانك لامبارد في 6 مباريات، والتاسعة دون فوز للفريق في آخر 9 مباريات بكل المسابقات.
وكتبت إيزابيل سيلفا عبر حسابها على تويتر عقب المباراة: "صعب جدًا أن أشاهد ما شاهدته على التلفاز. الوضع يزداد سوءًا في المنزل لأنني لا أعرف كيف أساعد، ماذا أقول؟ حزينة جدًا لكنك لست وحدك يا تياجو".
واعتادت زوجة تياجو الإعلان عن رأيها علنًا وحتى انتقاد زملاء زوجها في الفريق وما يفعلونه على أرض الملعب.
أمر ليس غريبًا حتى عن زوجها الذي انتقد إدارة ناديه والملاك الجُدد الأمريكان علنًا مطالبًا إياهم بإستراتيجية واضحة والكف عن التعاقد مع صفقات.
ويحتل تشيلسي حاليًا المركز 12 في الدوري الإنجليزي وتفصله 9 نقاط فقط عن منطقة الهبوط مع تبقي 5 جولات على نهاية البطولة.
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