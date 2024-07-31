"الوضع أصبح مستفزًا لأبعد حد" .. طريقة السفر من البرتغال لإسبانيا تفضح النصر وتغضب الجماهير!

النصر سيتنقل من البرتغال إلى إسبانيا

تسبب المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نادي النصر، في غضب جماهير ناديه، بعد قراره بشأن لاعبيه خلال المعسكر المقام حاليًا في البرتغال.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن كاسترو منح الحرية للاعبي فريقه، بين التوجه إلى مدينة ماريبا بإسبانيا رفقة بعثة الفريق التي ستتنقل برًا اليوم الأربعاء، أو السفر بشكل فردي على أن يكون التجمع في إسبانيا يوم الخميس.

ولاقى الخبر غضب من جانب جماهير نادي النصر، حيث تساءل أحدهم قائلًا: "هم رايحين سياحة ولا معسكر تدريبي؟ الوضع أصبح مستفزًا إلى أبعد الحدود".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد آخر: "انكشف لنا كل شيء، بالسابق الدعم كله من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد، رحل الأمير انكشف كل شيء"، في إشارة إلى سفر البعثة من البرتغال إلى إسبانيا برًا وليس بطائرة.

ومن المقرر أن يلعب نادي النصر مباراتين وديتين في إسبانيا، الأولى ستكون ضد غرناطة، والثانية ضد ألميريا، قبل انتهاء المعسكر.