"الوضع ليس سهلًا" .. صديقة نيمار تخرج عن صمتها بعد السطو على منزلها!

صديقة نيمار تكشف عما حدث في حادثة السطو على منزل عائلتها

خرجت برونا بيانكاردي صديقة نيمار جونيور لاعب نادي الهلال عن صمتها، بعد حادثة السطو على منزل عائلتها في مقاطعة كوتيا في مدينة ساوباولو البرازيلية، بهدف اختطافها هي ونجلتها المولودة حديثًا مافي.

وكانت 3 لصوص قد اقتحموا منزل عائلة بيانكاردي، من أجل السرقة واختطاف الطفلة مافي وأمها برونا، من أجل طلب فدية من لاعب الهلال للإفراج عنهما، ولكن من حسن الحظ أن مافي وصديقة نيمار لم يتواجدا في المنزل.

وقالت برونا خلال تصريحات نقلتها صحيفة "AS" الإسبانية: "سرقوا منزلي وأخذوا أمي وأبي كرهائن، وأنا ومافي وأختي لم نعد نعيش هناك، ولم نكن متواجدين في هذا الوقت، ومن الممكن استعادة الأمور المادية، الأهم هو أن الجميع بخير وتم العثور على المتورطين، أشكرك يا إله واحمي عائلتي من كل شر".

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وأضافت صديقة رونالدو: "القضية حاليًا في أيدي الجهات المختصة التي ستحقق العدالة، وهذا ليس موقفًا سهلًا لأي شخص، خاصة لعائلة لم تكن تنوي الكشف عن حياتها بهذه الطريقة، وأخيرًا نطالب بالاحترام والتقدير في هذه اللحظة الحساسة، وأشكركم لدعمكم وتفهمكم".

جاء ذلك بعد أن اعتقلت الشرطة البرازيلية جار برونا الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، والمتورط في عملية السطو، حيث قام بالاعتراف على رفيقيه الآخرين، حيث يتم مباشرة التحقيقات خلال الوقت الحالي.