"الوضع كارثي".. مدرب بولندا يهاجم برشلونة وتشافي بسبب ليفاندوفسكي!

ماذا قال بروبيرش؟

اتّهم ميشال بروبيرش، مدرب منتخب بولندا، فريق برشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز، بالتسبب في انخفاض المعدلات التهديفية للنجم روبرت ليفاندوفسكي.

وسجل ليفاندوفسكي 18 هدفًا في الليجا هذا الموسم، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة، علمًا بأنه سجل 23 هدفًا الموسم الماضي، وهو انحدار كبير عند مقارنة أرقامه مع بايرن ميونخ، حيث سجل في آخر مواسمه 35 هدفًا بالدوري الألماني، مقابل 41 هدفًا في نسخة 2020-2021.

وقال بروبيرش، في تصريح للتلفزيون البولندي: "ليفاندوفسكي هدّاف من الطراز النادر، لكن برشلونة لا يقدّم له المساعدة، كثيرًا ما يتواجد في موقف جيد للتسديد، لكن الكرة لم تصل إليه".

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وأضاف: "في آخر مباراة، حينما تلقى العرضية سجل هدفًا جميلًا للغاية (ضد رايو فاليكانو).. برشلونة في وضعيةٍ كارثيةٍ، وليفاندوفسكي كان اللاعب الذي يسعى لرفع معنويات الفريق، لكن مع الخروج من السباقات نحو الألقاب، وهبطت معنويات الفريق بأكمله".

ويستعد بروبيرش لقيادة بولندا في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو 2024 في ألمانيا، حيث أوقعت القرعة المنتخب البولندي في المجموعة الرابعة، إلى جانب "هولندا والنمسا وفرنسا".