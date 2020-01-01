الوضعية "الظالمة" لرياض محرز في السيتي لا تخدم الطرفين!

في كل مرة كان يتألق اللاعب ويستعيد صورته المعهودة كان يُجلسه جوارديولا على مقاعد البدلاء

في أولى مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام وست هام يونايتد على ملعب الأخير، بدأ رياض محرز وتألق بشكل لافت في تلك المباراة التي انتهت بفوز السيتي بخماسية واستطاع صناعة هدفين.

المنطقي وبعد التألق الكبير له أن يُشارك في المباراة التالية أمام توتنهام، خاصة أنه غير مصاب ولا يُمكن القول إنه قد يكون ضحية لمبدأ المداورة فنحن في الجولة الثانية من الموسم فقط.

مع ذلك وجد محرز نفسه خارج التشكيل الأساسي للسيتي لصالح برناردو سيلفا الذي لم يُقدم أي شيء في تلك المباراة، وعندما تأزم الموقف في المباراة وتعادل توتنهام، دفع به جوارديولا في آخر 10 دقائق.

هذه القصة باختصار تعبر عن ما يُعانيه رياض محرز من ظلم حقيقي، ففي كل مرة يكون محرز في قمة مستواه يعود جوارديولا ويُبقيه على دكة البدلاء، وهو ما يُحطمه معنويًا.

وقد توج اللاعب الجزائري بجائزة لاعب الشهر عن شهر سبتمبر في مانشستر سيتي، ومع ذلك لم يقم جوارديولا بالاعتماد عليه بصفة أساسية بعد هذا الشهر.

الأمر تكرر في وقت لاحق، فعندما كان وضع السيتي معقد أمام تشيلسي على ملعب الاتحاد بعد تقدم تشيلسي بهدف، نجح محرز في تسجيل هدف الفوز الثمين ومنح جوارديولا الفوز.

لكن محرز رغم ذلك عن التشكيل الأساسي في مباراتي آرسنال ومانشستر يونايتد، ليعود جوارديولا لنفس الطريقة مع محرز ويُنهي أي فرصة ليعبر فيها اللاعب عن نفسه.

حتى محرز من جانبه قال إنه يتمنى فقط المشاركة بشكل منتظم مع السيتي ليُظهر إمكانياته، رغم أن حصيلة ما قدمه مع السيتي حتى الآن مقارنة بعدد مشاركاته جيد جدًا.

ففي 17 مباراة مع مانشستر سيتي (بدأ منها 11) فقد ساهم في 11 هدف بتسجيل 5 وصناعة 6، وكان اللاعب مساهمًا وبقوة في النصف الثاني من الموسم الماضي، لكن كل ذلك لا يُقنع جوارديولا حتى رغم أن ليروي ساني الجناح الآخر تعرض للإصابة.

في حالة لاعب بقيمة محرز الكبيرة فمن المنطقي أن نقول إن الرحيل عن السيتي هو الحل المناسب لكي يحصل على ما يستحقه من وقت على أرض الملعب، وبالفعل فمحرز قد يجد الكثير من الأندية الكبيرة الراغبة في ضمهن وقد أكد على تلك القيمة في كل مرة كان يٌشارك فيها ومع منتخب بلاده.

إلا أن السيتي هو من سيخسر خدمات اللاعب، وبدلاً من ذلك فجورديولا عليه تدعيم ثقة اللاعب في نفسه ومنحه المزيد من الوقت كما فعل في آخر مباراتين أمام إيفرتون وأمام شيفيلد وتألق اللاعب أيضًا وصنع هدفين في المباراتين.