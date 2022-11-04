كرة القدم تتقدم في كل شيء

نحو تأمين وحماية أكبر، أعلن نادي بورجوس الإسباني الناشط في دوري الدرجة الثانية بأنه تلقى إخطارًا من رابطة الدوري الإسباني بشأن تفعيل التذاكر البيومترية المزودة برقائق لتحديد الهوية في ملعبه، الأمر الذي دعا النادي جماهيره لبدء تطبيق إجراءاته من يوم 7 – 18 نوفمبر الجاري.

وجاء في بيان رسمي صادر عن النادي أن "حاملي التذاكر الموسمية عليهم أن يذهبوا خلال الأسبوعين المقبلين لإضافة الرسوم المتحركة الخاصة بتسجيل بصمة كل مشجع كي يستطيعوا دخول الاستاد بشكل طبيعي".

تأتي خطوة عمل رسم متحرك لكل مشجع كخطوة أولى من أجل دعم ما يسمى بـ"الوصول البيومتري" الكامل إلى ملاعب المباريات.

الوصول البيومتري

وأضاف البيان: "هذه ليست سوى خطوة أولى، حيث أن النادي يلتزم بإنهاء تجربة الوصول البيومترية لكامل الملعب خلال فترة زمنية تقديرية بموسمين. في الواقع، وباتباع مسار عمل الأندية المرجعية الأخرى في كرة القدم الإسبانية، يعتزم الكيان تطوير عمليات تحديد الوجه لتعزيز السرعة وإمكانية الوصول إلى التعرف على الوجوه وجعل أنظمة الحماية أكثر تطورًا".

في "جول" نؤكد لكم أن هذه التقنية بدأت منذ موسمين في الملاعب الإسبانية، وإن الأمر وصل إلى بورجوس بشكل متأخر ربما بعض الشيء، ولكن هذه ليست أخبارًا جديدة على الكرة الإسبانية بشكل عام.

وتهدف تقنيات الوصول البيومتري بشكل عام إلى تقليل فرص انتحال الهوية لأغراض مختلفة منها الأغراض الإرهابية على وجه التحديد والتي واجهت نشاط كرة القدم بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.