الوصل ينجح في خطف ويلتون من الشارقة

صفقة من العيار الثقيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قناة دبي الرياضية أن الوصل نجح في التعاقد مع ويلتون سواريز هداف الشارقة في صفقة من العيار الثقيل.

وأضافت القناة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن ويلتون المتوج مع الشارقة بلقب دوري الخليج العربي هذا الموسم وقع على عقد يمتد لعامين مع الوصل.

يُذكر أن صاحب الـ32 عامًا كان قد ارتدى قميص "الملك" صيف 2017 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع قيصري سبور التركي.

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وقد أحرز مع الفريق خلال موسمه الأول 7 أهداف في دوري الخليج العربي، لكنه تألق بشده هذا الموسم محرزًا 20 هدفًا مما ساهم بقوة في تتويج الشارقة بلقب الدوري بعد غياب دام لـ23 عامًا.

وكانت عدة تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة الوصل في التعاقد مع ويلتون خلال الأيام الأخيرة، خاصة أن عقده ينتهي مع الشارقة هذا الصيف، ويبدو حسب دبي الرياضية أن الفريق وصل لمبتغاه.