الوصل يفوز على حتا بثلاثية في دوري الخليج العربي

الوصل يعود للانتصارات في الدوري الخليج العربي

حقق فريق الوصل فوزًا هامًا على حتا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري الخليج العربي.

الوصل منتشي بهزيمة في المباراة بالجولة الماضية، ليحقق الفوز على حتا الذي يقدم عروضًا مميزة بثلاثية هامة رغم النقص العددي.

الوصل تقدم بعد مرور 15 دقيقة فقط عن طريق لوكاس جالافو وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف واحد فقط.

في بداية الشوط الثاني تعرض خالد سبيل للطرد المباشر، ليصدم جماهير الوصل، وبالفعل تمكن عبدالله كاظم من التعادل لحتا في الدقيقة 60.

الوصل عاد للتقدم في الدقيقة 64 من عمر اللقاء عن طريق ويلتون سواريز، قبل أن ينهي الثلاثية على حسن سالمين في الدقيقة 80.

انطلق من قبل منتصف الملعب وراوغ كل من واجه أمامه حتى سجلها في الشباك..

هدف مميز لـ #علي_سالمين يسجل فيه الهدف الثالث لصالح #الوصل..#الوصل_حتا #دوري_الخليج_العربي

حصرياً.. #أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/SzED54QdZW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 31, 2019

ارتفع رصيد الوصل إلى 7 نقاط في المركز الثامن في ترتيب دوري الخليج العربي، بينما تجمد رصيد حتا عند 5 نقاط في المركز الـ13.