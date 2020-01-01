رئيس البرازيل يعقد اجتماعًا رسميًا مرتديًا قميص الوصل الإماراتي

جمهور الوصل يُطلق عليه الرئيس الوصلاوي

ظهر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مرتديًا قميص فريق الوصل الإماراتي، وذلك خلال اجتماع رسمي عُقد عن بُعد مع مسؤولين من الهند للنقاش حول تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقد نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على تويتر ليبدأ جمهور الفريق تناولها وإعادة نشرها على نطاق واسع.

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واحتفى جمهور الوصل بالصورة وأطلقوا على بولسونارو لقب "الرئيس الوصلاوي" ووصفوا فريقهم بالعالمي، وحظيت الصورة بانتشار واسع عبر السوشيال ميديا وبين الجماهير العربية خاصة في الإمارات.

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الرئيس البرازيلي ليس الأول الذي يحصل على قميص الوصل، إذ كان الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني السابق لفريق شباب الأهلي قد أهداه لرئيس بلاده ماوريتسيو ماكري على هامش مباراة أساطير فياريال الإسباني وبوكا جونيورز عام 2017، وقد كان خلال تلك الفترة المدير الفني للفريق الإماراتي.

وحصل باراك أوباما الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية كذلك على قميص الفهود بعدما أهداه له مشجع الوصل "سالم الكربي".