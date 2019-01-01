الوصل والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد ضد الوصل في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-20، علي ملعب زعبيل بمدينة دبي

الوصل 0 × 1 الإتحاد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

41’ تسديدة قوية من علي حدود المنطقة عن طريق فابيو دي ليما لكنها مرت اعلي مرمي فوازالقرني

40’ عرضية أرضية خطيرة من الجهة اليمنى تلقاها إيميليانو فيتشيو بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر بقليل

39’ محاولات مستمرة من لاعبي الوصل لإدراك هدف التعادل قبل نهاية شوط المباراة الأول

38’ شاهد الهدف الأول للعميد

روما .. روما .. روما 🤙🏼🤙🏼🤙🏼 pic.twitter.com/7fwQr5Vzwv — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 23, 2019

37’ أوووووووو،،،، تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من فابيو دي ليما لكن تألق فواز القرني وابعدها ببراعة

36’ بطاقة صفراء من نصيب سعود عبدالحميد

36’ ركنية للوصل تنفذ بتمريرة قصيرة إلى فابيو ليما الذي حاول تسديد الكرة لكن تدخل معه سعود عبدالحميد والحكم يحتسب خطأ من علي حدود المنطقة

35’ تمريرات علي حدود منطقة جزاء الاتحاد بين اقدام لاعبي الوصل لمحاولة البحث عن هدف التعادل

33’ تسديدة قوية من ويلتون سواريز من علي حدود المنطقة لكنها مرت اعلي المرمي

32’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التقدم للاتحاد بهدف دون رد

29’ عرضية أرضية من الجهة اليمنى عن طريق ويلتون سواريز لداخل المنطقة تلقاها حبوش صالح بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم

28’ عرضية من اللجهة اليمنى عن طريق روماريو لكن أمسكها الحارس بثبات

27’ خطأ لصالح الاتحاد بعد تدخل قوي من فابيو دي ليما علي كريم الأحمدي

26’ سييطرة من لاعبي الاتحاد علي مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

25’ محاولات من لاعبي الوصل للبحث عن هدف التعادل لكن دون خطورة علي مرمي العميد

23’ الهدف جاء بعد توغل رائع من البرازيلي روماريو من داخل يسار المنطقة ثم يسدد كرة قوية تسكن الشباك بنجاح

د ٢٣



الهددددف الأول للاتحاد أحرزه اللاعب رومارينهو 🤙🏼



⚽#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال#الاتحاد_الوصل

الاتحاد 1 : 0 الوصل #الاتحاد_حياة pic.twitter.com/YaftjBYDgR — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 23, 2019

22’ جووووووووووول،،،،، الهدف الأول للاتحاد عن طريق روماريو

21’ هدف أبيض لصالح الوصل،،، الهدف جاء بعد تسديدة قوية من فابيو دي ليما تترد امام علي سالمين ويسددها فى الشباك لكن الحكم يشير بوجود تسلل

20’ خطأ لصالح الوصل بعد تدخل قوي علي قدم البرازيلي فابيو دي ليما فى منتصف الميدان

19’ انطلاقة من حمدان الشمراني من الجهة اليسري وتوغل رائع لداخل المنطقة ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

18’ محاولة التوغل من علي صالح من الجهة اليسري لكن تدخل معه مدافعي الاتحاد وابعدو الكرة بنجاح

17’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الاتحاد ضد محمد البلوشي لاعب الوصل

16’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الاتحاد ومحاولات للبحث عن ثفرة فى دفاعات الوصل

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ خطأ من الجهة اليمني من علي حدود المنطقة للوصل نفذها فابيو دي ليما بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الايسر بقليل

12’ انطلاقة من فابيو دي ليما من علي حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع قبل ان يسددها

11’ تمريرة طولية فى إتجاه علي حسن سالمين علي حدود المنطقة لكن خروج فواز القرني وابعدها من امامه

10’ تمريرات بين أقدام لاعبي الاتحاد فى منتصف الميدان

7’ ركنية للوصل تنفذ بعرضية من علي صالح لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

6’ خطأ لصالح الاتحاد من خارج المنطقة بعد تدخل قوي علي أليكساندر بريوفيتش

5’ خطأ لصالح الاتحاد فى منتصف الميدان بعد إصطادم الكرة فى يد عبدالرحمن صالح

4’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الاتحاد فى منتصف الميدان

2’ عرضية من إيميليانو فيشيو لداخل المنطقة تلقاها زياد الصحفي برأسية قوية مرت اعلى المرمي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

قائمة فريق الاتحاد لمباراة الوصل

قائمة فريق الوصل لمباراة الاتحاد

تشكيل الفريقين

على الجانب الآخر تأهل الوصل لدور الـ16 في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب الهلال السوداني، بعدما انتصر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد في دبي قبل أن يُهزم بهدفين مقابل هدف خارج الديار، هذا الهدف الذي صعد بالامبراطور الإماراتي إلى ثمن النهائي، ولكن على المستوى المحلي لم يكن الحال أفضل من مُنافسه "نادي الاتحاد" حيث يحتل يتذيل الوصل جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد نقطة واحدة فقط بعد خوض 4 جولات، حيث هُزم في ثلاث وتعادل في مباراة وحيدة. حسم العميد التأهل إلى دور الـ16 بعدما انتصر على العهد اللبناني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32، قبل أن يتعادلوا سلبياً في مباراة الإياب ليتأهل النمور إلى دور الـ16 في البطولة العربية، ولكن على الجانب المحلي فالمونديالي يُقدم أداءً لا يُرضي جماهيرة حتى الآن، حيث هُزم في 4 مباريات كاملة من 7 جولات خاضها في الدوري السعودي، والتي كانت آخرها ضد الوحدة، ليحتل بذلك المركز الثامن برصيد 9 نقاط فقط.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الاتحاد ضد الوصل في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-20؛ ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة.