الوصل يكشف سر غياب سالمين وزميليه عن معسكر النمسا

النادي أوضح أسباب الغياب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أوضح الوصل أسباب غياب الثلاثي علي سالمين وبشير الحسن وجورج ديوبنج عن معسكره الإعدادي للموسم الجديد في النمسا، بعدما أثار الأمر جدلًا واسعًا بين جماهيره.

وأفادت مصادر خاصة من النادي لصحيفة البيان الإماراتية أن غياب سالمين كان بسبب تعرضه لإصابة في معسكر المنتخب الإماراتي، وكذلك لالتحاقه بدورة أكاديمية الشرطة.

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وأضافت أن الثنائي ديوبنج والحسن كانا ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى النمسا، لكن عدم صدور التأشيرة لهما حال دون سفرهما مع الفريق وأدى لغيابهما عن المعسكر.

يُذكر أن الوصل سيبدأ موسمه بمواجهة الهلال السوداني في دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث سيُقام لقاء الذهاب في استاد زعبيل يوم 20 أغسطس القادم، فيما ستُلعب مباراة الإياب في الخرطوم يوم 30 من نفس الشهر.

ويأمل الفريق في الوصول لأبعد من دور الـ8 الذي وصله في بطولة الموسم الماضي بعدما أقصى فرقًا قوية أبرزها اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري.