الوداع يا بيليه .. تحية خاصة من جيماريش وأنتوني للجوهرة السوداء!

برونو جيماريش وأنتوني يرفعون رسائل نعي لبيليه

أظهر كلًا من برونو جيماريش، نجم نيوكاسل يونايتد، ولاعب مانشستر يونايتد، أنتوني، حزنهم على رحيل أسطورة البرازيل بيليه، في مباريات السبت بالدوري الإنجليزي.

توفي الأسطورة البرازيلية بيليه الخميس الماضي، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ورفع البرازيلي جناح مانشستر يونايتد في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون رسالة على قميصه نصها "ارقد في سلام يا بيليه"، وذلك بعد وقوف اللاعبين دقيقة حداد على الجوهرة السوداء قبل بداية المباراة.

كما ارتدى لاعب نيوكاسل ومنتخب السليساو برونو جيماريش قميص منتخب البرازيل، والذي يبدو أنه تم توقيعه من قبل الأسطوري مهاجم بلاده الراحل بيليه، في مباراة فريقه اليوم أمام ليدز يونايتد.

الجدير بالذكر أن الأسطورة البرازيلية بيليه، هو الهداف التاريخي لمنتخب السليساو برصيد 77 هدف من 91 مباراة.