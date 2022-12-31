الوداع يا بيليه .. تحية خاصة من جيماريش وأنتوني للجوهرة السوداء!

أظهر كلًا من برونو جيماريش، نجم نيوكاسل يونايتد، ولاعب مانشستر يونايتد، أنتوني، حزنهم على رحيل أسطورة البرازيل بيليه، في مباريات السبت بالدوري الإنجليزي.
توفي الأسطورة البرازيلية بيليه الخميس الماضي، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.
ورفع البرازيلي جناح مانشستر يونايتد في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون رسالة على قميصه نصها "ارقد في سلام يا بيليه"، وذلك بعد وقوف اللاعبين دقيقة حداد على الجوهرة السوداء قبل بداية المباراة.
كما ارتدى لاعب نيوكاسل ومنتخب السليساو برونو جيماريش قميص منتخب البرازيل، والذي يبدو أنه تم توقيعه من قبل الأسطوري مهاجم بلاده الراحل بيليه، في مباراة فريقه اليوم أمام ليدز يونايتد.
الجدير بالذكر أن الأسطورة البرازيلية بيليه، هو الهداف التاريخي لمنتخب السليساو برصيد 77 هدف من 91 مباراة.
اختيارات المحررين
- هبوط الأهلي ورونالدو نصراوي .. أحداث ظننا أنها مستحيلة وحدثت في 2022
- المجد لبنزيما وآرسنال والأرجنتين .. الكرة صالحت المُهمشين في 2022
- نخلة جميرا وأجزاء من القمر .. أشياء يُمكن شراؤها براتب رونالدو مع النصر
- اللقب الـ33 والمباراة الـ950 .. ماذا يستهدف رونالدو مع النصر؟
- مبابي في مدريد ورافعة اقتصادية في برشلونة .. أمنيات الجمهور بموسم الأعياد!