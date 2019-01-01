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الدوري المغربي الممتاز

الوداد يسقط في فخ التعادل أمام الجيش الملكي

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المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل خلالها الوداد في تحقيق الفوز بالدوري
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

سقط الوداد البيضاوي في فخ التعادل امام الجيش الملكي، بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المغربي.

وتعد هذه المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها الوداد في تحقيق الفوز، بعد الهزيمة من حسنية اغادير، والتعادل امام الرجاء.

الوداد افتتح أهداف اللقاء مبكراً في الدقيقة 12، عن طريق مهاجمة وليام جيبور من علامة الجزاء، بعدما وضع الكرة بقوة في الشباك.

حاول بعد ذلك أصحاب الأرض العودة إلى اللقاء، وتمكن لهم ذلك في الدقيقة الأخيرة من مجريات المباراة، عن طريق مهدي برحمة من علامة الجزاء.

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وشهدت المباراة الكثير من التدخلات العنيفة من الجانبين، نتج عنها 8 بطاقات صفراء للفريقين.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الوداد إلى النقطة 54 في صدارة الدوري بعد لعب 26 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني الذي لعب 27 مباراة.

على الجانب الآخر ارتفع رصيد الجيش الملكي إلى النقطة 31 في المركز الثالث عشر، وبفارق نقطة وحيدة عن سريع وادي زم صاحب المركز الثاني عشر.

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