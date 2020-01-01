الوداد المغربي يسخر من الأهلي المصري على طريقة بن شرقي

كيف سخر الوداد من الأهلي؟

سخر نادي الوداد المغربي من نظيره الأهلي المصري على طريقة أشرف بن شرقي، لاعب الفريق السابق ونجم الزمالك الحالي.

بن شرقي خرج في برنامج "رامز مجنون رسمي" مع رامز جلال، وحينما أخبره الأخير بأنّ اللاعب هو السبب في فشل الأهلي في تحقيق لقب أمم أفريقيا في 2017 أجاب "معلش".

رامز مجنون رسمي هو برنامج للمقالب حيث يعتقد الضيف أنّه يحضر برنامج للحديث عن نفسه والجلوس على كرسي الاعتراف ليفاجئ برامز.

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وقبل بن شرقي، استضاف رامز طارق حامد من الزمالك وعلي معلول وأحمد الشناوي وكهرباء من الأهلي.

واستغل نادي الوداد الأمر لينشر صورة لبن شرقي وهو يسجل هدفه في مرمى الأهلي عام 2017 معلقًا على الصورة بكلمة "معلش".

جدير بالذكر أنّ بن شرقي لعب للوداد البيضاوي قبل أن ينتقل للهلال السعودي ويمثل حاليًا نادي الزمالك.