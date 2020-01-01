مفاجأة مدوية .. روبرتو كارلوس يُعلن انضمام إنزو زيدان للوداد

نجل المدير الفني لريال مدريد قد يُواجه الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن روبرتو كارلوس أن موكله "إنزو زيدان" أتم انتقاله إلى فريق الوداد المغربي، لكن دون الإعلان عن التفاصيل.

نجل المدير الفني الحالي لريال مدريد انضم لصفوف ألميريا الذي يمتلكه المستشار السعودي تركي آل الشيخ خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي قادمًا من ديبورتيفو ألفيش البرتغالي.

وقد لعب صاحب الـ25 عامًا 3 مباريات مع ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، منهم واحدة فقط أساسيًا.

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النجم البرازيلي المعتزل ظهر على مقطع فيديو تداوله نشطاء السوشيال ميديا وقال خلاله "أنا موجود مع الرئيس سعيد ناصيري، كما تعلمون فأنا أعمل مع السيد باولو والسيد إحسان".

أضاف" سيدي الرئيس، أتمنى أن تتم صفقة انضمام إنزو زيدان، هو لاعب كبير والوداد نادٍ كبير في المغرب، لغتي الإنجليزية وكما تعلم ليست جيدة أيها الرئيس، فاموس زيدان".

موقع هسبورت المغربي أكد أن الصفقة تمت بالفعل لصالح الوداد بعد اجتماع جمع الناصيري مع روبرتو كارلوس الذي يُمثل اللاعب تم خلاله الاتفاق على التفاصيل النهائية للصفقة.

الوداد يستعد لمواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ سيستقبله ذهابًا في المغرب يوم 17 أكتوبر القادم، فيما سيحل ضيفًا عليه إيابًا في القاهرة في الـ23 من نفس الشهر.