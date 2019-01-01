الوحدة يستعيد التوازن ويقلب الطاولة على الرائد بثلاثية

في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نجح نادي الوحدة السعودي في تعديل المسار بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعدما قلب الطاولة على الرائد في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل.

وحسم لاعبو الوحدة المباراة لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد تقدم مبكراً بالتحديد في الدقيقة 12 عن طريق أحمد حمودان، وتمكن ريناتو شافيز تسجيل هدف التعادل للوحدة عند الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

تتمكن فواز الصقور من إضافة الهدف الثاني للوحدة عند الدقيقة 52، قبل أن يسجل ماركوس جوليرمي الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

واضطر نادي الرائد لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حسين الشويش في الدقيقة 70 من المباراة.

هذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد الرائد عند 23 نقطة في المركز العاشر.