الوحدة يستعيد التوازن ويقلب الطاولة على الرائد بثلاثية
ماجد جزر فيسبوك تويتر
نجح نادي الوحدة السعودي في تعديل المسار بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعدما قلب الطاولة على الرائد في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل.
وحسم لاعبو الوحدة المباراة لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
الرائد تقدم مبكراً بالتحديد في الدقيقة 12 عن طريق أحمد حمودان، وتمكن ريناتو شافيز تسجيل هدف التعادل للوحدة عند الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
تتمكن فواز الصقور من إضافة الهدف الثاني للوحدة عند الدقيقة 52، قبل أن يسجل ماركوس جوليرمي الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.
🌀- المباريات التي انتصر فيها فيها هي، #الأهلي و #الرائد و #الفتح في الدوري السعودي.— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 9, 2019
كما فاز على #الأهلي و #العروبة في كأس الملك.
وتعادل أمام #الحزم في الدوري، وخسر أمام #الفيصلي و #الاتحاد. pic.twitter.com/nbWhBnZkYD
واضطر نادي الرائد لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حسين الشويش في الدقيقة 70 من المباراة.
هذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد الرائد عند 23 نقطة في المركز العاشر.