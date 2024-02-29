الوحدة "يساوم" الأهلي للموافقة على طلبه بشكل رسمي!

الأهلي يطلب وشرط حاسم من الوحدة للموافقة..

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تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، بطلب إلى نظيره في الوحدة، قبل مباراة الفريقين "المرتقبة"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الأهلي يحل ضيفًا على الوحدة، في الخامس من أبريل القادم، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، طلبت الإدارة الأهلاوية من نظيرتها في الوحدة، نقل مباراة الفريقين في الجولة 27 من مسابقة الدوري، من مكة المكرمة إلى مدينة جدة.

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الصحيفة كشفت اليوم الخميس، عن موافقة إدارة الفريق المكي، على نقل المباراة بشكل رسمي؛ بشرط الحصول على القيمة المالية "كاملة" من الحضور الجماهيري في الملعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال موافقة الأهلي على هذا الشرط؛ سيتم مخاطبة لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا؛ لنقل المباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 43 نقطة، بينما يأتي الوحدة "عاشرًا" بـ27 نقطة.

SHAHID