الوحدة السعودي يستهدف التعاقد مع محترف الهلال

على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، على أن يحل بديلًا عن مواطنه جليرمي

قالت تقارير صحفية سعودية أن نادي الوحدة يستهدف التعاقد مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو أحد أبرز محترفي نادي الهلال السعودي خلال المواسم الأخيرة.

هذه الأنباء تأتي بالتزامن مع وجود تقارير تؤكد رغبة المحترف البرازيلي في الرحيل عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وبحسب صحيفة "البلاد" السعودية، فأن إدارة الوحدة دخلت في مفاوضات جادة مع نظيرتها في نادي الهلال؛ لكسب خدمات نجم خط وسطها البرازيلي كارلوس إدواردو.

وترغب إدارة كبير مكة في التعاقد مع إدواردو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، على أن يحل بديلًا عن مواطنه جليرمي.

ونقل المدير الفني الأورجوياني دانيال كارينيو مدرب الوحدة رغبته في ضم اللاعب من أجل دعم الخط الأمامي للفريق بلاعب صاحب خبرات مميزة بالدوري السعودي.

تقارير .. كارلوس إدواردو وجيوفينكو يرغبان في الرحيل عن الهلال

وكان إدواردو قد حقق مع الزعيم الكثير من البطولات، ويريد البحث عن فرصة احترافية جديدة، لخوض تحديات من نوع آخر.