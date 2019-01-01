رسميًا - الوحدة يضم الإسباني بوتيا مدافع الهلال

بوتيا ينضم للوحدة السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الوحدة، التعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا، مدافع فريق نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الجهاز الفني للهلال بقيادة رازفان لوشيسكو أعلن عدم حاجته لخدمات الإسباني بوتيا، ليرحل الأخير إلى صفوف الوحدة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها التعاقد مع ألبرتو بوتيا، جاءت نصها:

"رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سلطان أزهر في معسكر الفرسان، متعاقدًا مع بوتيا لإكمال مسيرة تدعيم الفريق الوحداوي".

رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سلطان أزهر في معسكر الفرسان متعاقدا مع بوتيا لإكمال مسيرة تدعيم الفريق الوحداوي#الوحدة#نادي_الوحدة pic.twitter.com/gmcdZsYph1 — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 30, 2019

جاء ذلك لتدعيم صفوف الوحدة، وذلك استعدادًا للموسم الذي انطلق الأسبوع الماضي.

وكان بوتيا انضم لصفوف الهلال خلال الصيف الماضي، قادمًا من صفوف أولمبياكوس اليوناني، حيث لعب مع الزعيم 30 مباراة.