الوحدة السعودي يتعاقد مع حارس الأهلي رسميًا

يأتي تعاقد الوحدة مع الحارس بعد دخوله فترة الانتقالات الحرة التي تسمح له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لناديه

أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي نجاح الإدارة في التعاقد رسميًا مع حارس النادي الأهلي باسم عطاالله لمدة 3 سنوات قادمة.

ويأتي تعاقد الوحدة مع الحارس بعد دخوله فترة الانتقالات الحرة التي تسمح له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لناديه.

وغرد حساب نادي الوحدة عبر "تويتر" قائلاً : "أنهت إدارة نادي الوحدة ممثلة في رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سلطان أزهر، تعاقدها مع حارس المرمى، باسم عطاالله لمدة 4 مواسم ، قادمًا من الأهلي؛ ابتداءً من الموسم المقبل".

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ويأتي تعاقد نادي الوحدة مع عطاالله لتعويض الحارس عبدالله الجدعاني الذي سيرحل لنادي الهلال عقب نهاية الموسم الحالي بعد توقيعه للزعيم في الفترة الشتوية الماضية عقب دخوله للفترة «الحرة» التي يحق له من خلالها التوقيع لأي نادٍ.

وكان نادي الهلال قد أعلن تعاقده رسميًا مع عبد الله الجدعاني؛ حارس مرمى الوحدة السعودي في يناير الماضي بعدما دخل الفترة الحرة مع ناديه، ومن المقرر أن ينضم لصفوف الأزرق بنهاية الموسم الجاري.

وخاض الجدعاني بالموسم الجاري مع سبع مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، استقبل خلالها ستة أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات.

وكان باسم عطاالله قد أعلن عن رغبته في الرحيل عن الراقي وانقطع عن التدريبات الموسم الماضي لرغبته في اللعب بشكل أساسي مع الفريق.

وحاولت إدارة الراقي إقناع عطا الله بتجديد عقده لمدة موسمين، إلا أن الأمر قوبل بالرفض من قبل اللاعب الذي رفض التجديد، وقرر خوض تجربة جديدة.