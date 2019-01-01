عبد السلام جمعة يُشيد بتجاوب لاعبي الوحدة مع البرنامج الإعدادي

الفريق يتواجد في هولندا حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعادل الوحدة الإماراتي سلبيًا أمام تفينتي الهولندي في ثاني تجاربه الإعدادية في معسكره الإعدادي للموسم القادم.

ويستمر المعسكر الخارجي للفريق حتى 20 يوليو القادم، قبل أن يعود ويستكمل تحضيراته في أبو ظبي استعدادًا لمواجهة النصر السعودي 5 أغسطس القادم ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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وقد أكد عبد السلام جمعة المشرف العام على الفريق الأول رضا الجهازين الفني والإداري عن تجاوب اللاعبين مع البرنامج الإعدادي، مشيرًا لأن الفريق مازال في مرحلة الإعداد البدني والتي تُعد أولوية لدى المدرب موريس شتاين حاليًا.

وأضاف جمعة للموقع الرسمي للنادي أن الجزء الأول من مرحلة الإعداد مخصص للجوانب البدنية، مؤكدًا أن جميع اللاعبين متجاوبين وبشكل رائع مع البرنامج المعد من جانب الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي في الوحدة، موضحًا أن مرحلة الإعداد التكتيكي وهي الثانية في برنامج الإعداد ستبدأ قريبًا.

وتابع قائلًا "الفريق خاض مباراتين وديتين خلال فترة المُعسكر الخارجي، وننتظر وصول تقرير وتحليل الأداء البدني للاعبين خلال مُباراتنا الأخيرة ضد فريق تفينتي بالإستعانة بتقنيات مساعدة".

وأتم منوهًا أن الفريق قدم أداءً جيدًا جدًا خلال المباراتين الوديتين، مشددًا أن الاستفادة الفنية هي الهدف الأهم من تلك التجارب الودية.