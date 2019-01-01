الوحدة يُواجه تفينتي وديًا، وينتظر ليوناردو دا سيلفا

الفريق يتواجد في هولندا حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواصل الوحدة الإماراتي تدريباته في معسكره الخارجي المقام في هولندا، وقد حدد المدير الفني موريس شتاين مواعيد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك وقبل العودة إلى أبو ظبي.

ويستمر المعسكر حتى 20 يوليو القادم، قبل أن يعود ويستكمل تحضيراته في أبو ظبي استعدادًا لمواجهة النصر السعودي 5 أغسطس القادم ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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وسيواجه الفريق الإماراتي أحد الفرق المحلية في هولندا يوم الإثنين القادم في أولى مبارياته الودية في المعسكر، ومن ثم سيلعب يوم 5 يوليو المقبل أمام تفينتي ثم يُواجه فينلو الفريق السابق لمدربه شتاين يوم 9 يوليو.

وستكون هناك مباراة أخرى يوم 19 يوليو مع فريق من هولندا لم يُحدد بعد، ويدرس الجهاز الفني إمكانية مواجهة فريقي جرافشاب الهولندي وكولن الألماني خلال المعسكر، وقد يتم تغيير بعض المواعيد وإضافة بعض المباريات الأخرى حسب رؤية المدرب وجهازه المساعد.

ووصل هولندا وانضم للمعسكر فورًا القائد إسماعيل مطر بعد انتهاء عطلته الصيفية، فيما ينتظر الفريق وصول مهاجمه البرازيلي ليوناردو دا سيلفا قادمًا من بلاده، ويتواجد معه حاليًا سيم شتاين نجل المدرب تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة القادمة وقيده ضمن قائمة المقيمين.