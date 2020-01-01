الوحدة الإماراتي يتعاقد مع الكونجولي خوسيه موبوكو

تأتي هذه الصفقة من أجل مواصلة دعم الفريق الذي أجرى العديد من الصفقات

أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن تعاقده مع اللاعب الكونجولي بول-خوسيه موبوكو لمدة موسم ونصف مع أحقية التجديد لموسم إضافي.

وتأتي هذه الصفقة من قبل إدارة العنابي من أجل دعم الفريق لتصحيح المسار في بطولة دوري الخليج العربي، خلال الموسم الحالي 2019\2020.

الحساب الرسمي للنادي الإماراتي غرد عبر "تويتر" : "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب الكونجولي بول-خوسيه موبوكو لمدة موسم ونصف مع أحقية التجديد لموسم إضافي".

وأضاف بيان نادي الوحدة : "تتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب".

وتأتي هذه الصفقة من أجل مواصلة دعم الفريق الذي أجرى العديد من الصفقات على الصعيد المحلي من أجل تعديل المسار.

وكانت شركة نادي الوحدة لكرة القدم قد تعاقدت مع اللاعب خميس إسماعيل مطلع الشهر الحالي لمدة موسمين ونصف حيث سينضم اللاعب إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كما تعاقدت مع اللاعب فارس جمعة لمدة موسم ونصف حيث سينضم اللاعب إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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يُذكر أن نادي الوحدة يحتل حاليًا المركز الثامن في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 17 نقطة ،جمعهم من 12 مباراة.