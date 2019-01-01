رغم خسارة الكلاسيكو، الوحدة يتجه لتجديد عقد تين كات

الإدارة مقتنعة بأداء الفريق تحت قيادة الهولندي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة على رغبة النادي تجديد عقد المدرب الهولندي هينك تين كات، لكن رابطًا ذلك باستمرار تقديم الفريق الأداء القوي الذي يُقدمه منذ تولى المدرب مسؤولية تدريبه عقب إقاله لوران رجيكامب.

وخسر الوحدة مباراة الكلاسيكو يوم الأحد الماضي أمام العين بهدف دون رد، إلا أن إدارة النادي مقتنعة كثيرًا بأداء الفريق خلال المباراة، وهو ما أكده الرميثي حين قال لصحيفة الإمارات اليوم "أعتقد أن الوحدة أدى مباراة كبيرة أمام العين، وكان يستحق نتيجة أفضل بكثير من الخسارة بهدف، ولمسنا أن مستوى الوحدة المعروف قد عاد بالفعل منذ أن تولى تين كات مسؤولية تدريب الفريق، بفضل العمل الجبار الذي يقوم به لإعادة العنابي إلى مكانته الطبيعية، بعد الانتكاسة التي حدثت له في الدور الأول لبطولة الدوري والخروج من بطولة كأس رئيس الدولة لأسباب عدة منها الإصابات وعدم توفيق الجهاز الفني السابق، والتي كان على إدارة النادي التدخل بعدها من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، بتغيير المدير الفني والتعاقد مع تين كات، الذي بعث منذ حضوره الثقة والطمأنينة بأن الوحدة أصبح في أيد أمينة".

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"أطالب المهاجمين بضرورة التركيز أكثر والعمل على أنفسهم بشكل أكبر وإعادة حساباتهم من جديد، في ظل الإهدار المتكرر لمجهود الفريق والجهاز الفني بإضاعة هذه الفرص بغرابة شديدة أمام مرمى المنافسين".

"إدارة النادي وضعت كامل ثقتها بالمدير الفني تين كات في إحداث التغييرات المطلوبة من أجل النهوض بمستوى الفريق، وكان هذا شرطه عند التعاقد معه، وقد استجبنا له في ظل التمسك بالعمل الاحترافي الذي تنتهجه الإدارة في التعامل مع المدربين، والذي يجب أن تعلمه جماهير النادي أن الإدارة لا تألو جهداً في سبيل النهوض بمستوى الفريق وإعداده بشكل صحيح يستطيع معه المنافسة على كل البطولات، وأن الإدارة تعمل وفق الميزانية المالية المعدة للفريق ولا يمكن تخطيها، وليس صحيحاً ما يُقال بأن الوحدة يملك المال ولا يريد الصرف على الفريق أو شراء اللاعبين، ولكنه مرتبط بميزانية محددة، وهذا توجه عام داخل النادي".

وأتم الرميثي قائلًا "حاول الوحدة من خلال منح كامل الصلاحيات للمدير الفني تين كات بالتعاقد مع من يراه من لاعبين مواطنين لتدعيم الفريق، لكننا لم نجد اللاعب الذي يستطيع إحداث الفارق للوحدة، خصوصاً أن سوق الاحتراف المحلية (شحيحة) ولا تفرز لاعبين يفوقون لاعبي الوحدة في مستواهم، في الوقت الذي منحنا فيه الحرية للمدير الفني أيضًا في اختيار اللاعبين الأجانب الذين يرغب في ضمهم للفريق، لكنه تمسك باللاعبين الحاليين. الوحدة لا ينقصه شيء من أجل المنافسة على كل البطولات، وهذا ما نسعى إليه مع هذا المدرّب".