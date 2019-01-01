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دوري الخليج العربي

الهولندي تين كات يُبلغ إدارة الوحدة الإماراتي بموعد رحيله

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الوحدة يواجه العين في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية إماراتية طلب المدير الفني الهولندي تين كات من إدارة الوحدة الإماراتي الرحيل عن قيادة النادي عقب نهاية الموسم وخوض أخر مباراة.

وأضافت التقارير أن المدير الفني الهولندي سيرحل عن قيادة العنابي عقب خوض مباراة الفريق المقبلة أمام نادي العين.

الوحدة يواجه العين في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي يوم السبت المُقبل 25 مايو، على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

التقارير أشارت إلى أن المدير الفني الهولندي سيرحل عن قيادة الوحدة بسبب ظروف عائلة بحسب ما أبلغ إدارة النادي.

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وتولى تين كات ( 65 عاما ) مهمة تدريب الوحدة في ديسمبر 2018، عقب تجربة مميزة مع نادي الجزيرة.

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يُذكر أن نادي الوحدة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 43 نقطة ويأمل في تحقيق الفوز على العين من أجل خطف مقعد آسيوي.

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