الهولندي تين كات مُهدد بالإقالة من تدريب الاتحاد

العلاقة بين الهولندي أغلب لاعبي العميد ليست على ما يرام

كشفت تقارير صحفية مُقربة من نادي اتحاد جدة السعودي عن حالة الضغط التي يمر بها المدير الفني الهولندي تين كات، حيث من المتوقع أن تُطيح به الإدارة في حالة مواصلة النتائج السلبية.

صحيفة «عكاظ» بحسب مصادرها أكدت أن المدرب الهولندي تين كات يواجه خطر الإقالة من نادي الاتحاد، لعدة أسباب أبرزها سوء النتائج، وكذلك علاقته الغير جيدة مع اللاعبين.

الصحيفة أكدت أن العلاقة بين الهولندي أغلب لاعبي العميد ليست على ما يرام، مما قد يُساهم في قرار إدارة النادي التي يقع عليها ضغطًا كبيرًا من قبل الجماهير.

العميد تحت قيادة كات يمر فترة تخبط كبيرة، حيث خرج من دور ثمن النهائي في بطولة كأس الملك على يد فريق الفتح، كما يحتل المركز (14) في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حالة عدم تحقيق كات نتائج إيجابية في المباريات القادمة على صعيد الدوري السعودي للمحترفين، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، فمن المتوقع أن تكون «الإقالة» بانتظاره من قبل إدارة النادي

وكان المدرب الهولندي قد وقع عقداً مع الاتحاد في منتصف شهر نوفمبر 2019، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع أفضلية تجديد العقد.

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يذكر أن الهولندي تين كات أشرف على الفريق الاتحادي في 7 مباريات حتى الآن، حقق 3 انتصارات و3 هزائم وتعادل في مباراة.