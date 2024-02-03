الهوس بميسي لا ينتهي.. بيع 40 ألف تذكرة لمشاهدة تدريب إنتر ميامي في هونج كونج!

أشعل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأجواء في هونج كونج، بعد وصوله رفقة ناديه إنتر ميامي الأمريكي لخوض مباراة ودية غدًا الأحد، ضد فريق مكون من لاعبي دوري الدرجة الأولى المحلي على ملعب هونج كونج.

وقد لا يكون النجم الأرجنتيني في حالة جيدة بنسبة 100%، حيث يعتقد أنه يعاني من إصابة في أوتار الركبة، لكن الاندفاع الجنوني لإلقاء نظرة عليه في التدريب صعد إلى آفاق جديدة في شرق آسيا.

وسيطر الهوس بمسي على هونج كونج، حيث جرى بيع تذاكر الملعب الذي يسع 40 ألف متفرج، لمشاهدة الحصة التدريبية لإنتر ميامي اليوم السبت.

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وتعد الجلسة التدريبية حاسمة بشأن مشاركة ميسي في المباراة الودية غدًا، حيث قال تاتا مارتينو المدير الفني إنه "سيتم تقييم حالة النجم الفائز بكأس العالم 2022 اليوم، وسنحدد المدة التي يمكن أن يلعب فيها اعتمادًا على ما سيحدث في التدريب، لكنه بالتأكيد سيكون على أرض الملعب غدًا".

وبيعت تذاكر المباراة الودية في وقت سابق من العام الماضي، والتي قدرت قيمتها بين 113 و625 دولارًا خلال ساعة واحدة بالكامل!