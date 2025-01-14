الهلال يُفاوض 3 لاعبين .. جورج جيسوس يحسم موقف نيمار من القيد محليًا ويُحدد هدف الانتقالات الشتوية

الجميع ينتظر قرار الهلال بشأن نجمه البرازيلي

يترقب الجميع موقف البرازيلي نيمار من قيده في قائمة فريقه الهلال المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويبدو أن الانتظار انتهى، حيث حسم المدير الفني للفريق، جورج جيسوس، الأمر بالفعل واتخذ قراره بشأن اللاعب.

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نيمار لم يُسجل في القائمة المحلية بداية الموسم الجاري لمعاناته من الإصابة، وكان من المتوقع أن يُقيد في القائمة خلال الانتقالات الشتوية لكن تجدد إصابته والشك في جاهزيته البدنية جعل الهلال يُعيد التفكير في الأمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن جيسوس قرر عدم قيد نيمار في القائمة المحلية والاكتفاء بتواجده في قائمة دوري أبطال آسيا النخبة، مشيرة إلى أن المدرب حدد كذلك هدفه في الانتقالات الشتوية الجارية بطلبه من إدارة ناديه التعاقد مع جناح أيمن تحت السن، حيث لا يمتلك النادي أي مكان فارغ للأجانب فوق السن.

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وأضافت الرياضية أن الهلال بدأ بالفعل في المفاوضات مع 3 لاعبين ينشطون في خانة الجناح الأيمن لاختيار أحدهم من المواهب البرازيلية الواعدة واثنين يلعبون في أوروبا.

يُشار إلى أن الهلال خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام الاتحاد في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية.