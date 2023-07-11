الهلال يُحدد هدفه الجديد .. عرض بـ120 مليون يورو و15 يومًا للرد

عرض ضخم من الفريق السعودي

ضم لاعبين رسميًا وحسم الصفقة الثالثة .. كل هذا والهلال لا يتوقف أبدًا، إذ حدد هدفه القادم وتقدم بالفعل بعرض ضخم يصل إلى 120 مليون يورو لضمه.

شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية كشفت النقاب عن تقدم الهلال بعرض لضم نيكولو زانيولو نجم جلطة سراي الذي انضم له من روما الصيف الماضي.

وأوضحت سبورت ميدياسيت أن العرض يتضمن توقيع اللاعب على عقد يمتد لـ4 سنوات مقابل 30 مليون يورو سنويًا، مشيرة إلى أن النادي السعودي منح اللاعب فرصة 15 يومًا للرد على العرض.

وأضافت أن الهلال لن يُواجه مشكلة مع جلطة سراي حال وافق اللاعب على اللعب له، إذ سيدفع الشرط الجزائي الموجود في عقده والمقدر بـ35 مليون يورو.

يُشار إلى أن الهلال أعلن رسميًا ضم خاليدو كوليبالي وروبن نيفيش وضم عمليًا سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو.