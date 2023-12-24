مفاجأة من العيار الثقيل .. الهلال يوقع عقوبة على نيمار!

ماذا فعل نيمار خلال تلك الأشهر القليلة كي يعاقبه مجلس الهلال؟

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"الهلال فوق الجميع" مقولة قولًا وفعلًا يتم تطبيقها في القلعة الزرقاء حتى على النجوم العالميين، على عكس تعامل بقية الأندية مع كبارها، لذلك تقرر توقيع عقوبة على البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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البرازيلي يغيب عن الزعيم حاليًا، وموجود في بلاده، نظرًا لمعاناته من قطع في الرباط الصليبي للركبة، تعرض له خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

لكن العقوبة ترجع لفترة خوضه للتدريبات مع الهلال، إذ وفقًا للناقد الرياضي حامد البلوي فإن إدارة فهد بن نافل عاقبت نيمار غرامة مليون ريال، تخصم من راتبه، جراء تأخره لمدة نصف ساعة عن إحدى الحصص التدريبية.

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ورغم أنه لم يتم الكشف عن العقوبة في حينها أو حتى تسريب أي شيء عنها إلا أن البلوي شدد على صحة مزاعمه، متحديًا أن يكذبه أي شخص هلالي.

وطالب الناقد الاتحادي إدارة النادي الجداوي بالاقتداء بالهلال والسير على خطاه من ناحية الصرامة مع اللاعبين في الجوانب الانضباطية، كي يستعيد العميد مكانته من جديد.

يذكر أن هذا الحديث خرج بنبرة غاضبة من البلوي بعدما تلقى الاتحاد الهزيمة بالأمس أمام الرائد ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن، ليتجمد رصيده عن 28 نقطة، محتلًا المركز السادس في جدول الترتيب، ومبتعدًا عن الصدارة بفارق 22 نقطة.

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