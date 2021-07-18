الهلال يُوضح حقيقة أخبار "المريسل" عن جارديم والأجانب

الإعلامي النصراوي قال الكثير من الأخبار حول رغبة جارديم في التخلص من بعض أجانب الهلال

لم يتوقف الإعلامي عبد العزيز المريسل خلال الأسابيع الماضية عن نشر الأخبار حول رغبات ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال الغريبة فيما يخص لاعبي الفريق الأجانب.

الهلال تعاقد مع المدرب البرتغالي هذا الصيف لقيادته خلال الموسم القادم، وقد ضم المهاجم المالي موسى ماريجا في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع بورتو.

ماذا قال المريسل حول جارديم وخياراته لأجانب الهلال

المريسل تحدث مرارًا عن رفض جارديم التعاقد مع ماريجا ومطالبته إدارة الهلال بالتخلي عنه، موضحًا للمسؤولين أنه كان بالإمكان ضم مهاجم أفضل منه.

وأوضح الإعلامي النصراوي في تصريحات أخرى أن جارديم يرفض كذلك استمرار الفرنسي بافيتمبي جوميس والأرجنتيني لوسيانو فييتو وطالب الإدارة بالتخلص منهم.

وأخيرًا أكد المريسل أن المدرب طلب التعاقد مع المدافع الكولومبي جيسون موريو و الجناح البرازيلي ماثيوس بيرير ا، وأشار كذلك إلى رغبة جارديم التعاقد مع حارس مرمى أجنبي لعدم اقتناعه بأداء حراس المرمى الموجودين في الفريق وعلى رأسهم عبد الله المعيوف.

ماذا كان رد الهلال على كل تلك الأخبار؟

الإعلامي محمد الذايدي أكد خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي مساء أمس أنه تواصل مع إدارة الهلال للاستفسار عن حقيقة تلك الأخبار، وقد نقل نفيهم الكامل لكل ما يُثار.

الذايدي أوضح أن المسؤولين في الهلال أكدوا له أن جارديم طلب ضم جميع لاعبي الفريق، سواء صاعدين أو معارين أو أجانب أو منتهية عقودهم، لمعسكر النمسا الخارجي، موضحًا لهم أنه سيُقرر هناك مصيرهم ومستقبلهم مع الفريق.

وأضاف "الدليل على صدق حديث المسؤولين أن الهلال لم يتحرك أبدًا في سوق الانتقالات أو ما يخص لاعبيه المعارين أو الشباب بعد قدوم جارديم، المدرب أكد للجميع أنه سيُشاهد اللاعبين جميعًا في معسكر النمسا وسيُقيمهم ويُقدم تقريره للإدارة، وجارديم لم يُقدم حتى الآن تقريره الفني لإدارة الهلال".

متى ستعود بعثة الهلال إلى الرياض؟

بدأت استعدادات الهلال للموسم الجديد بتجمع اللاعبين في الخامس من يوليو الماضي لإجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية ومن ثم إجراء بعض التدريبات، وفي الـ12 من يوليو انطلق الفريق إلى النمسا لبدء المعسكر الخارجي.

معسكر النمسا سيستمر حتى الثاني من أغسطس القادم، وستعود البعثة إلى الرياض للدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة من الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي في الـ12 من أغسطس القادم، وربما يتم تقديم هذا الموعد لـ24 ساعة.

وسيُغلق سوق الانتقالات الصيفي الخاص بالدوري السعودي في آخر أيام أغسطس القادم، وقد حصل الهلال على شهادة الكفاءة المالية التي تسمح له بقيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم القادم.