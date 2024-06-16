الهلال يوجه رسالة خاصة لنجومه قبل لقاء إنجلترا الصعب في يورو 2024

ماذا قال الهلال السعودي؟

دعّم نادي الهلال لاعبيه الصربيين ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش في أولى مبارياتهما في بطولة يورو 2024، والتي تقام مساء اليوم الأحد ضد منتخب إنجلترا.

ميتروفيش هو هداف الهلال في الموسم المنصرم حيث أحرز 40 هدفًا في 43 مباراة لعبها لصالح الزعيم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي (X) تصميما ملهما للاعبين، مع عبارة "بالتوفيق لنجومنا الصرب في المباراة الأولى أمام إنجلترا".

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ويُعول على ميتروفيتش، هداف الهلال في الموسم الماضي، كونه مصدر الخطر الرئيسي على مرمى المنتخب الإنجليزي، حيث سجل 21 هدفًا خلال 23 مباراة لصربيا تحت قيادة المدرب الحالي دراجان ستويكوفتيش. كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 58 هدفًا في 91 مباراة.

يسعى الثنائي الصربي لقيادة منتخب بلادهما لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشوارهما في البطولة، ورفع راية الزعيم عالياً في سماء أوروبا.