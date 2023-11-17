الهلال ينتظره .. موعد عودة نيمار إلى الرياض بعد عمليته الجراحية

سيستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي داخل نادي الهلال

حدد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، موعد العودة إلى العاصمة الرياض؛ بعد أشهر من التواجد في بلاده.

نيمار خضع لـ"عملية جراحية" في البرازيل، خلال الأيام الماضية؛ بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، على خلفية مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروجواي، ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد العجلان، سيعود الساحر البرازيلي، إلى العاصمة السعودية، أواخر شهر يناير 2024؛ لاستكمال برنامجه التأهيلي، داخل نادي الهلال.

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وكشف العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن أن نيمار جونيور، سينهي المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي والتأهيلي في البرازيل، قبل العودة إلى الرياض.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن عودة نجم الزعيم الهلالي إلى الرياض، ستتزامن مع نهاية فترة توقف شهر يناير 2024، والتي تشهد مشاركة المملكة العربية السعودية، في كأس آسيا.

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو.