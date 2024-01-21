هل يرحل نجم الأردن عن مونبلييه الفرنسي من أجل دوري روشن السعودي؟

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كشف الأردني موسى التعمري؛ جناح أيمن مونبلييه الفرنسي، موقفه من اللعب في دوري روشن السعودي، بعدما كان هدفًا لأنديته منذ الصيف الماضي.

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في الصيف الماضي، بحب عدة تقارير، سعى الاتحاد لضم النجم الأردني، لكنه لم يفلح، وحاليًا تزعم تقارير أخرى أنه دخل دائرة اهتمام الهلال.

هذه التقارير تفاعل معها جمهور الزعيم بالفعل، وأطلق أمس السبت، وسمًا تحت عنوان "#موسي_التعمري_مطلب_هلالي" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مطالبين إدارة النادي بالتحرك جديًا لضمه.

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حول هذا علق التعمري في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط، قائلًا: "الدوري السعودي قوي حاليًا، ويجلب لاعبين الكبار، وبالتأكيد لي الشرف اللعب به".

وبسؤاله عما إذا كانت قد وصلت له عروض رسمية بالفعل، أجاب نافيًا: "والله لا أعرف".

يذكر أن التعمري يتألق مع النشامى حاليًا في كأس آسيا قطر 2023، محرزًا هدفين في أول جولتين، إذ فازت الأردن أمام ماليزيا 4-0، وتعادلت أمام كوريا الجنوبية 2-2، ليتقاسموا الصدارة مع الأخير برصيد أربع نقاط لكل منهما، وإن كان رفاق نجم مونبلييه يتفوقون بفارق الأهداف.

SHAHID