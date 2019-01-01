التاريخ يقول - الهلال يمر إلى البطولات الآسيوية عبر الأندية اليابانية

تمثل مواجهة الأندية اليابانية فأل خير للفريق الهلالي

يطمح نادي الهلال السعودي في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا وذلك من طريق فريق أوراوا ريدز الياباني عندما يواجه السبت المُقبل في مباراة الذهاب، وتقام مباراة الإياب يوم 24 نوفمبر المقبل في اليابان.

وتمثل مواجهة الأندية اليابانية فأل خير للفريق الهلالي، حيث يشير التاريخ إلى أن مواجهة اندية الساموراي طريق الهلال لتحقيق البطولات الآسيوية، حيث حققها في 3 مناسبات من أصل 7 مرات.

وشهد عام 1997 المواجهة الأولى التي حصد فيها الهلال على البطولة الآسيوية من أمام فريق ياباني، وفي في نهائي البطولة الآسيوية أبطال الكؤوس أمام فريق ناجويا الياباني وذلك بثلاثية لهدف وحيد،بتوقيع كلا من، سامي الجابر ويوسف الثنيان والمحترف المغربي صلاح الدين بصير.

عام 2000 في نهائي بطولة آسيا أبطال الدوري تغلب الهلال على حساب جابيليو الياباني حيث شهدت تلك المباراة تألق المحترف البرازيلي في صفوف الهلال، سيرجيو ريكاردو بتسجيله هاتريك قاد به فريقه للبطولة الآسيوية ، وتعتبر هذه البطولة آخر لقب يحققه الهلال بمسمى دوري أبطال آسيا.

وحقق الزعيم لقب جديد أمام فريق شيميزو الياباني في بطولة السوبر الآسيوي، حيث تغلب عليه ذهابا في اليابان بهدفين لهدف سجلهما الكولومبي ريكاردو بيريز ، وتعادل إيابا في الرياض بهدف لهدف سجله عمر الغامدي.

يُذكر ان أخر لقب خسره الهلال بدوري أبطال آسيا عام 2017 كان أمام أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 2\1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.