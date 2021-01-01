الهلال يكشف طبيعة إصابة سلمان الفرج بعد السوبر

تعرف على طبيعة إصابة سلمان الفرج

كشف نادي الهلال، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها سلمان الفرج قائد ولاعب وسط الزعيم، خلال مباراة السوبر أمام النصر، والتي أقيمت مساء أمس السبت.

الفرج غادر مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة، بعد تدخل عنيف من جانب البرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب وسط العالمي.

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وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أن الفحوصات الطبية التي أجراها سلمان الفرج، أثبت أنه تعرض لالتواء شديد في مفصل القدم خلال مباراة السوبر.

وأشار نادي الهلال إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها سلمان الفرج، سيتم عرضها على جراح متخصص في القدم، لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية جراحية من عدمها.

وخرج سلمان الفرج من المباراة بالدقيقة 26 من زمن المباراة، حيث تم الدفع بزميله محمد كنو بدلًا منه، في اللقاء الذي خسره الهلال.

يذكر أن نادي النصر توج ببطولة كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الهلال بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.