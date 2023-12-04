الهلال يكشف سر استبدال ياسين بونو "الغامض" أمام نساجي

استبدال أثار حيرة جماهير الهلال

فاجأ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، جماهير فريقه، خلال مواجهة نساجي الإيراني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

جيسوس قام بـ"إخراج" المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال المتألق، في استراحة ما بين الشوطين من مباراة نساجي، وإدخال حبيب الوطيان، بدلًا عنه.

الجماهير تساءلت عن سر استبدال بونو؛ وهل هو لـ"الإصابة"، أو مجرد إراحة الحارس المغربي، خاصة أن الزعيم الهلالي، حجز بطاقة التأهل رسميًا إلى ثمن نهائي آسيا، بغض التظر عن نتيجة مواجهة الفريق الإيراني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن.. الهلال أعلن عن الخبر المزعج، بتأكيده على أن استبدال الحارس المغربي، في استراحة ما بين الشوطين؛ جاء بسبب الإصابة.

وكشف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن ياسين بونو، عانى من آلام عضلية؛ الأمر الذي جعله غير قادر على استكمال المباراة أمام نساجي.

جدير بالذكر أن بونو، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني؛ حيث حافظ على "نظافة شباكه"، 13 مرة من أصل 17 مباراة شارك فيها، مع الفريق الأول لكرة القدم.