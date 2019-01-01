الهلال يُكرر تجربة الأهلي في استعارة المدربين

تساءل العديد حول كيفية إعارة الفيصلي لمديره الفني إلى نادي الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أثار خبر تعاقد نادي الهلال السعودي مع البرازيلي بريكليس شاموسكا، لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفا للكرواتي زوران ماميتش، جدلًا كبيرًا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتساءل العديد حول كيفية إعارة الفيصلي لمديره الفني إلى نادي الهلال، وعن الكيفية التي سيتم التعامل بها من قبل ناديه الجديد.

وأطاح الهلال بزوران من القيادة الفنية للفريق، بعد تراجع المستوى والنتائج بمختلف البطولات في الفترة الأخيرة، وكان آخرها الخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بهزيمة قاسية 0-5 أمام التعاون.

الفائزون والخاسرون في الهلال من رحيل زوران والتعاقد مع شاموسكاhttps://t.co/ukYpB4UoC9 pic.twitter.com/n39kTR45yZ — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 27, 2019

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي نشهد فيها حالة إعارة مدير فني في الكرة السعودية، حيث شهد الموسم الماضي نفس الحالة.

وتعاقد نادي الأهلي مع فتحي الجبال بشكل مؤقت من نادي الفتح عقب قرار الإدارة بإقالة المدير الفني سيرجي ريبيروف، ليخوض المدرب التونسي مباراتين فقط.

وخاض الجبال فرصة تدريب سريعة مع الأهلي وبالتحديد في بطولة دوري أبطال آسيا، وتعادل في ذهاب دور الـ16 أمام الريان القطري بنتيجة 2\2 في جدة، قبل أن يتلقى الخسارة بنتيجة 2\1 في مباراة الإياب.

وعقب نهاية المباراتين اللذان كانا عقب نهاية الموسم الكروي في السعودية، عاد الجبال إلى ناديه الفتح من جديد ويستمر معه حتى الآن.