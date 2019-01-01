الهلال يقدم جيوفينكو لجماهيره بين شوطي مباراة الفتح

جيوفينكو يعبر عن سعادته بالانضمام للهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قدم نادي الهلال، صفقته الجديدة صانع الألعاب الإيطالي، سيباستيان جيوفينكو، بين شوطي مباراة الفريق أمام الفتح، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جيوفينكو انضم لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من فريق تورنتو الكندي، لمدة ثلاث موسم ونصف.

بين شوطي المباراة، توجه جيوفينكو إلى أرضية ملعب لقاء الهلال والفتح، ولاقى ترحابًا من جانب الجماهير المتواجدة، حيث تم رفع لافتة ترحيبية له "تيفو".

وقام جيوفينكو بالتقاط صورًا تذكارية له عبر هاتفه المحمول، مع جماهير نادي الهلال، ليعبر عن سعادته بالانتقال للزعيم.

وبعدها قام جيوفينكو بإهداء جماهير الهلال بالعديد من الكرات التذكارية، حيث حرص على منح آخر كرة لأحد الأطفال المشجعين للزعيم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.