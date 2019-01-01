كأس أمم أفريقيا
الانتقالات

الهلال يقترب من خطف المهاجم ريكاردو جوميز

آخر تحديث
التعليقات()
AA
النادي يُجهز عرضًا لشراء عقد جوميز مبلغًا يقدر بـ 6 مليون يورو
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قالت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال السعودي أصبح قريبًا من حسم صفقة التعاقد مع اللاعب مصادر مطلعة أن انتقال ريكاردو جوميز لاعب بارتيزان بلجراد الصربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير كانت قد تحدثت عن وجود صراع عربي بين أندية إماراتية وسعودية من أجل التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت التقارير أن أندية نادي الشارقة الإماراتي، وفريقي الهلال والأهلي، يستهدفون ضم اللاعب، ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم الصفقة.

التقارير المقربة من الهلال قالت أن النادي يُجهز عرضًا لشراء عقد جوميز مبلغًا يقدر بـ 6 مليون يورو.

اختيارات المحررين

الهلال يُخطط لخطف عبدالفتاح آدم عن طريق متعب المفرج

جوميز، شارك في 49 مباراة مع بارتيزان بلجراد، في الموسم الماضي، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 4 آخرين.

يُذكر أن نادي الهلال ينتظر الإعلان الرسمي عن التعاقد مع مدير فني جديد للفريق، ومن المنتظر أن يكون الروماني رازفان لوسيسكو مدرب باوك اليوناني السابق.

إغلاق