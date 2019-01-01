الانتقالات
الانتقالات

الهلال يقترب من حسم صفقة سيباستيان جوفينكو

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Aaron Doster
يرغب نادي الهلال في دعم الخط الأمامي وصناعة اللعب من أجل قيد اللاعب كبديل للإماراتي المصاب عمر عبدالرحمن
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يبدو أن نادي الهلال السعودي قد أصبح قريباً من حسم صفقة اللاعب الإيطالي سيباستيان جوفينكو، من أجل الانضمام للفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ونشر وكيل اللاعب صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وضع فيه قلب على اسم المملكة العربية السعودية على الخريطة.

وصول وكيل اللاعب إلى الرياض من أجل دراسة العرض الهلالي مع إدارة نادي الهلال وينتظر أن يتم حسم الصفقة خلال اليومين المقبلين.

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ويرغب نادي الهلال في دعم الخط الأمامي وصناعة اللعب من أجل قيد اللاعب كبديل للإماراتي المصاب عمر عبدالرحمن "عموري".

وكانت المفاوضات بين الهلال والأرجنتيني أليخاندرو جوميز توقفت نهائيًا بعد رفض مدرب أتلانتا الإيطالي التفريط باللاعب لحاجته إليه هذا الموسم رغم العرض الهلالي الذي وصل إلى 15 مليون يورو.

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