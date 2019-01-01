الهلال يفتقد صالح الشهري 15 يومًا بسبب الإصابة

يعود اللاعب للمشاركة في المباريات بعد 15 يومًا لملامسة الكرة مع زملائه

أكد الجهاز الطبي بنادي الهلال السعودي غياب اللاعب صالح الشهري مهاجم الفريق عن الفريق لمدة 15 يومًا بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

الفحوصات الطبية كشفت تعرض اللاعب للإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، وأسفرت النتائج عن حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب للمشاركة في المباريات بعد 15 يومًا لملامسة الكرة مع زملائه، والجاهزيه مع زملائه.

وكان الجهاز الفني بنادي الهلال السعودي قد أخرج الشهري من قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي سياق أخر، بدأ الثنائي بافيتيمبي جوميس، ومحمد البريك الجري حول الملعب وأديا تدريبات لياقية متنوعة ضمن برنامجيهما التأهيليين المعدين من قبل الجهاز الطبي في النادي.

وواصل الهلال تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة ضيفه الجبلين اليوم في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتخلل التدريب تمارين لياقية متنوعة كالإحماء والجري.

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كما ركز المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على تطبيق الجمل التكتيكية كاللمسة الواحدة وبناء الهجمة والتهديف نحو المرمى من مختلف الزوايا، قبل أن يخضع اللاعبين لمناورة على جزء من الملعب اهتم فيها بتصحيح الأخطاء التكتيكية.