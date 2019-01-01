رسميًا | الهلال يُعلن قائمته لدوري أبطال آسيا

حسم الجدل أخيرًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الهلال السعودي رسميًا قائمة لاعبيه المشاركين في دوري أبطال آسيا.

وقيد النادي الرباعي الأجنبي سيباستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو وبافيتيمبي جوميس والمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سوو الوافد هذا الصيف لقلعة الزعيم في قائمته الآسيوية ليضع حدًا للجدل الدائر حول الأمر.

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وكما أشارت الصحف في الأيام الأخيرة، فضل المدرب رازفان لوتشيسكو قيد الجناح البيروفي كاريلو بدلًا من صانع الألعاب كارلوس إدواردو، بعدما نجحت الإدارة في شراء اللاعب من بنفيكا.

وضمت القائمة الثنائي السعودي سلمان الفرج ونواف العابد رغم عدم شفائهما تمامًا من الإصابة وغيابهما عن اللعب المرحلة القادمة.

ويستعد الهلال لمواجهة مواطنه أهلي جدة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في الخامس من أغسطس القادم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، فيما ستُقام مباراة الإياب يوم الـ13 من نفس الشهر في الرياض.